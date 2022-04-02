Osmaniye'deki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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Osmaniye'deki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

02.04.2022 03:25
Osmaniye'deki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

Osmaniye'deki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördüOSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.

Osmaniye'deki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Söğütlügöl Mahallesi Mahmutlar mevkisindedeki ormanda çıktı. Gece karanlığında alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere arazözlerle müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yerleşim yeri yakınında çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'deki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'deki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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