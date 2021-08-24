Zanlıların ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 1 kilo 405 gram sentetik uyuşturucu, 51,44 gram metamfetamin, 105,7 gram esrar, 195 uyuşturucu hap, 3,32 gram eroin, 25,39 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ile hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 9-24 Ağustos'ta düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheliyi gözaltına aldı.

Osmaniye 'de 9-24 Ağustos'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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