Daha sonra Vali Yılmaz, Tehci, Kırıklı , Yarpuz ve Şekerdere köyü muhtarlarına 2,5 tonluk su tankerlerini teslim etti.

Vali Yılmaz'a alınan tedbirler hakkında bilgi veren Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz , orman yangınlarına karşı ilk müdahalenin önemli olduğunu, bu kapsamda muhtarlara yangınlara ilk müdahale için 18 su tankı verildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, orman yangını ilk müdahale ekibini ziyaret etti - Son Dakika

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