Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretilen Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (OSMEK), yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler için özel tasarımlar yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgına karşı korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri olan maske ihtiyacının karşılanması için çalışan Osmangazi Belediyesi, OSMEK vasıtasıyla maske üretiyor.

Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle faaliyet gösteren OSMEK'te eğitim gören kursiyerler ve eğitmenler tarafından üretilen maskeler özel kumaştan dikiliyor. Antibakteriyel özelliğe sahip yüzde 100 pamuk kumaştan iki kat olarak dikilen maskeler, 15 kez yıkanıp yeniden kullanılabiliyor. Sağlık ve hijyen bakımından son derece güvenilir ortamda üretilen maskeler, el değmeden paketlenerek vatandaşa, belediye personeline ve kamu çalışanlarına ücretsiz veriliyor.

Osmangazi Belediyesi, seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze eğitime başlayan ana sınıfı ve 1'inci sınıf öğrencileri ile Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) devam eden 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerini unutmadı. Öğrencileri salgına karşı koruyabilmek için özel üretilen maskeler, öğrencilerin yaşları dikkate alınarak farklı ebatlarda dikiliyor. Ana sınıfından 12'nci sınıfta okuyan öğrencilere kadar birçok boyutta hazırlanan maskeler, okullara gönderilerek idarecilere teslim ediliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, OSMEK bünyesinde faaliyet gösteren maske üretim atölyesini ziyaret etti.

Üretilen maskelerle vatandaşların ve öğrencilerin koronavirüse karşı kendisini korumalarına destek olduklarını aktaran Dündar, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın virüsten korunması için en çok dikkat etmeleri gereken hususların başında maske takmaları, temizliğe dikkat etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları geliyor. Osmangazi Belediyesi olarak OSMEK eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimizle vatandaşlarımızın virüsten korunmasına destek olmak adına özel kumaştan maske üretiyoruz. Bu maskeler en az 15 kez yıkanabiliyor. Kurs merkezindeki kıymetli eğitmenlerimizin tecrübe ve bilgisinden faydalanarak üretilen maskeleri ücretsiz olarak vatandaşımıza dağıtıyoruz. Ayrıca yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerimiz için de maske üretmeye başladık. Salgın devam ediyor ve bu süreçte çocuklarımızı virüsten korumak adına yaşları dikkate alınarak farklı boyutlarda üretilen maskeleri okullara gönderiyoruz."