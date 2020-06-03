Son dakika haberi: ÖSYM Başkanı Aygün'den 'YKS' açıklaması - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'dan yaptığı açıklamada, "YKS'ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı, eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır. 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir" ifadelerini kullandı.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 'na (YKS) kaydını yaptırıp, ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00- 23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlandığını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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