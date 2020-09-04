Son dakika haberi! Ot yangını söndürüldü - Son Dakika

Yozgat'da çıkan ot yangını söndürüldü.
Kent merkezi Mehmet Hulusi Efendi Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürdü.
Yangında otlar arasında bulunan bir kaplumbağa vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kabuğunda yanık oluşan kaplumbağa vatandaşlar tarafında üzerine su dökülerek soğutuldu.
Yangında dere kenarında bulunan ağaçlar da zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 19:15 - Kaynak: AA
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