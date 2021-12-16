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Son dakika haberi! Otel odasında ölü bulunan yabancı uyruklu kadının katil zanlısını annesi ele verdi - Son Dakika

Son dakika haberi! Otel odasında ölü bulunan yabancı uyruklu kadının katil zanlısını annesi ele verdi

16.12.2021 08:37
Son dakika haberi! Otel odasında ölü bulunan yabancı uyruklu kadının katil zanlısını annesi ele verdi

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli ile birlikte otele gelen yabancı uyruklu kadın, otel görevlileri tarafından kanlar içinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli ile birlikte otele gelen yabancı uyruklu kadın, otel görevlileri tarafından kanlar içinde ölü bulundu. Başına sert bir darbe aldığı tespit edilen ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durulan kadının katil zanlısını annesi ihbar etti.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lola Ibatova isimli yabancı uyruklu kadın otele geldi. Bir süre sonra odaya giren otel görevlileri kadını kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken gördü. Bunun üzerine yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkikler sonucunda kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kadının otele yanında bir şahısla geldiği, şahsın daha sonra odadan tek başına çıktığını gördü. Kadının başına aldığı sert bir darbeyle hayatını kaybettiğini belirleyen ve cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, otele kadınla birlikte gelen şahsı bulabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, yabancı uyruklu kadınla birlikte otele gelen zanlının annesinden ihbar aldı. Polisi arayan kadın telefonda oğlunun evde olduğunu ve teslim olacağını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri adrese giderek şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

(Mustafa Uslu-İHA)

Son dakika haberi! Otel odasında ölü bulunan yabancı uyruklu kadının katil zanlısını annesi ele verdi
Son dakika haberi! Otel odasında ölü bulunan yabancı uyruklu kadının katil zanlısını annesi ele verdi
Son dakika haberi! Otel odasında ölü bulunan yabancı uyruklu kadının katil zanlısını annesi ele verdi
Son dakika haberi! Otel odasında ölü bulunan yabancı uyruklu kadının katil zanlısını annesi ele verdi

Kocaeli, Darbe, Polis, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Otel odasında ölü bulunan yabancı uyruklu kadının katil zanlısını annesi ele verdi - Son Dakika


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