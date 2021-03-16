Otelden çaldığı eşyaları çuvala koyup sırtlarken kameralara yakalandı

Alanya'da otelden 75 bin TL'lik eşya çalan şüpheli yakalandı

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesinde bir otelden piyasa değeri toplam 75 bin TL olan avize, abajur ve 30 televizyon çaldığı iddia edilen şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Oteldeki hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi Ananas Sokak üzerindeki bir otelden farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek piyasa değeri toplam 75 bin TL olan 72 abajur, avize ve 30 televizyon çalındığını ve hırsızlık şüphelisinin M. A. olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibi sonrası şüpheliyi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaya olarak ilerlediği sıra yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsız azılı çıktı

Şüpheliye yapılan Genel Bilgi Taraması sorgusunda 7 farklı suç dosyası olduğu ve 2 işyerinde hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Şüpheli M. A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Ayrıca şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıya götürülerde girdiği M. A.'nın otel odasında çıktığı ve çaldığı eşyaları çuvala sırtında taşıdığı görülüyor.