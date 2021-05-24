Son dakika haberi! Otistik engelli çocuğa yaşatılan kâbusa polis 'dur' dedi - Son Dakika

Son dakika haberi! Otistik engelli çocuğa yaşatılan kâbusa polis 'dur' dedi

24.05.2021 12:26
Son dakika haberi! Otistik engelli çocuğa yaşatılan kâbusa polis 'dur' dedi, System.String[]

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'da altına kaçıran 8 yaşındaki otistik engelli kızına pijama almak için mağaza yakınında aracını park eden anne ve babaya 2 taksici esnafı sözlü saldırıda bulundu.

Afyonkarahisar'da altına kaçıran 8 yaşındaki otistik engelli kızına pijama almak için mağaza yakınında aracını park eden anne ve babaya 2 taksici esnafı sözlü saldırıda bulundu. Küçük kızın korkarak krize girdiği olayda ailenin haber vermesi ile sadece birkaç dakika içinde olay yerine gelen polis şahısları gözaltına alırken, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz 21 Mayıs Cuma günü kent merkezi Tuzpazarı caddesinde meydana geldi. Fatma Çal (51), eşi Mehmet Ali (52) ve 8 yaşındaki yüzde 82 engelli raporu olan otistik engelli kızı Hayrunnisa Çal isimli kızları ile alışveriş yapmak için dışarı çıktı. Aile üyeler araçları ile bir süre dolaştıktan sonra anne Çal, kızı Hayrunnisa'nın altına kaçırdığını fark etti. Yanında yedek elbise olmadığını fark eden anne Çal, eşi Mehmet Ali Çal'dan çevredeki bir iç çamaşırı mağazasından pijama almasını istedi. Bunun üzerine Mehmet Ali Çal da aracı Tuzpazarı Cami önüne park ederek mağazaya girdi. Bu sırada anne ve kızı da araçta beklemeye başladı. Kısa bir süre sonra aracın yanına gelen Ş.K. isimli şahıs ise iddiaya göre, anne Çal'a aracı park ettikleri yerin taksi durağını olduğunu ve park edemeyeceklerini söyledi. Anne Çal ise aracın cami önünde park halinde olduğunu ve taksi durağını etkilemediğini kaydedip, kızının özel çocuk olduğunu ve altına kaçırdığı için zorunlu olarak durduklarını belirti. Aldığı cevap karşısında öfkelenen Ş.K., bunun üzerine anneye bağırıp hakaretler ederek, sinkaflı küfürler etmeye başladı. Gördüğü tepki karşısında neye uğradığını şaşıran anne ise kızını da yanına alarak araçtan inip eşinin girdiği mağazaya doğru yürümeye başladı.

Küçük kız krize girdi!

Şahsın üzerine yürüdüğünü gören anne Çal bağırarak yardım istemeye çalıştığı sırada Ş.K.'nın, bu defa anne ve kızını itekleyerek fiziksel temasta bulunmaya çalıştığı öne sürüldü. Olayın gören bir başka taksici esnafı A.K.'nin de aracından inerek anne ve kızına küfürler edip, hakaretler etmeye başladığı öne sürüldü. Yaşananlar karşısında daha fazla dayanamayan otistik engelli Hayrunnisa Çal ise yaşadığı korkunun etkisi ile krize girdi. Kızının durumunu gören anne Çal ise kızını kucağına alarak hemen mağazaya girip eşi ile birlikte polisi arayıp yardım istedi. Bu sırada anne Çal çevredekilerinde yardımı ile kızını sakinleştirmeye çalıştı.

Olaya savcılık el koydu

Ailenin ihbarı üzerine birkaç dakika içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri otistik engelli kıza park meselesi yüzünden adeta kabus yaşatan iki taksici esnafını gözaltına aldı. Karakola götürülen tarafla birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi oldu. Olayın ardından cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, taksici esnafı olan iki şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"Polisi aradım ve onlarda hemen geldiler onlara da teşekkür ediyorum"

Olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan anne Fatma Çal, yaşadıkları olaya bir anlam veremediklerini ve bir araç parkı meselesi yüzünden kızının kriz geçirerek kadar olayın büyümesine üzüldüklerini ifade etti. Çal, "Özel bir durumdan dolayı aracı bir taksi durağı yanına park etmek zorunda kaldık. Taksicileri iki dakika bir mağazaya girip çıkacağımı söyledim. Ama onlar beni dinlemek yerine üstüme saldırıp, hakaret etmeye, ağır sözcükler kullanıp üstüme gelmeye çalıştılar. Bende bir kadın olarak ve özel bir çocuk annesi olarak kendimi korumaya alıp bende bağırdım ve bir mağazaya sığındım, polisi aradım ve onlarda hemen geldiler onlara da teşekkür ediyorum. Hemen gelip bize yardım oldular. Şikayetçi olduk, onlarda bizden şikayetçi oldu" dedi.

"Olay kavgaya dönüşecekti ve ben dövülecektim orada kızımla birlikte"

Olayda kendisi ile birlikte kızının darp edilmesinden çok korktuğunu ancak polis gelince korkularının son bulduğunu dile getiren anne Çal açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Çocuğum korktuğu için krize girdi. Kızım ağlamaya başladı ve adeta epilepsi nöbeti konumuna geldi. Ben bir anne olarak onu halde görünce çok kötü oldum, psikolojim bozuldu. Belki olay kavgaya dönüşecekti ve ben dövülecektim orada kızımla birlikte. Ben bunların yaşanmasını istemiyorum. Artık bundan sonra sesimizin duyulmasını istiyorum. Bize biraz empati duyulmasını, anlayış gösterilmesini bu toplumda yaşamak istiyorum. Onların nasıl hakları varsa bizimde haklarımıza saygı duyulmasını bekliyoruz.

Tek sorun araç parkıydı, durumumu anlatmama rağmen bunu dinlemek yerine benim üzerime saldırıp ağır hakaretlerde bulundular. Biz artık özel çocuklar olarak, aileleri olarak toplumdan tek istediğimiz biraz anlayış ve özveri. 'Madem böyle bir çocuğun var çıkartma' diyorlar. Neden çıkartmayalım, bizim hakkımız yok mu? Gitmeyelim mi, sokağa çıkmayalım mı?"

"Çocuklarımızla ilgili müthiş bir dışlama ve hoşgörüsüzlük görüyoruz"

Afyon Otizm Dernek Başkanı Fatma Kilci Kavas ise yaşananlar karşısında aileyi yalnız bırakmadıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını kaydetti. Toplum özel çocuklara ve ailelere karşı biraz daha duyarlı olması gerektiğini savunan Başkan Kavas, "Olayı duyar duymaz karakola gittik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüştük onlarda gereken desteği verecek. Onlarda olaya müdahil oldular ve ailemize gerekli psikolojik desteği vereceklerini belirttiler. Toplumun artık bu konularda biraz daha empati ile yaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani apartman komşuları istemiyor, parklarda istenmiyor, okullarda istenmiyor. Sadece annemizin yaptığı çocuğunun ihtiyacını gidermek için aracını park etmek istemesi yani toplum olarak bu kadar hoşgörüsüz olmamız lazım. Çocuklarımızla ilgili müthiş bir dışlama ve hoşgörüsüzlük görüyoruz. Bu yüzden toplumdan biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi! Otistik engelli çocuğa yaşatılan kâbusa polis 'dur' dedi
Son dakika haberi! Otistik engelli çocuğa yaşatılan kâbusa polis 'dur' dedi
Son dakika haberi! Otistik engelli çocuğa yaşatılan kâbusa polis 'dur' dedi
Son dakika haberi! Otistik engelli çocuğa yaşatılan kâbusa polis 'dur' dedi

Karahisar, Engelli, Taksi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Otistik engelli çocuğa yaşatılan kâbusa polis 'dur' dedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de Açık artırmada iki adet kavun 208 bin liraya satıldı Açık artırmada iki adet kavun 208 bin liraya satıldı Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
12:19 Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti
12:14 Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu
12:02 Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu
12:00 Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası
11:58 Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar
11:56 İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti
11:53 Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor
11:35 Husumetlisiyle fotoğraf çektiren arkadaşının evini bastı, canından oldu
11:28 Sosyal medya fenomeni Enes Batur'u, toplantıda Dijital Mecralar Komisyonu dinleyecek
10:56 Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket! Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
12:43
Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti         
12:19
Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu         
12:14
Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu         
12:03
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada         
11:03
Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk! Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk!         
10:22
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!         
09:41
Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük         
09:15
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı         
18:08
Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 13:03:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Otistik engelli çocuğa yaşatılan kâbusa polis 'dur' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement