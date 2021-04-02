Son dakika haberleri! Otizmli çocuklar "Fark yok sevgi var" projesinde birçok tanınmış ismi kadrajlarına sığdırdı - Son Dakika

Otizmli bireylerin, sanat, medya ve iş dünyasından birçok kişiyi çektiği fotoğraflar, "Otizmin Gözünden Fark Yok Sevgi Var" projesi kapsamında açılan sergide, sanatseverlerle buluştu.

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile Brand İletişim ortaklığında bir araya gelen otizmli bireyler, 2 ay boyunca fotoğraf eğitimi aldı ve birçok tanınmış kişinin fotoğrafını çekti.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Zorlu Center PSM'de açılan sergide, otizmli bireylerin çektiği fotoğraflar yer aldı.

Kovid-19 salgını kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe sanat, medya ve iş dünyasından birçok kişi ile otizmli bireyler ve aileleri katıldı.

"Otizmin Gözünden Fark Yok Sevgi Var" projesine medya dünyasından Ahmet Hakan, Nazlı Çelik, Ayşe Arman gibi isimlerin yanı sıra sanatçı Haluk Levent ile Turkcell, NG Hotels, İGA, Aras Kargo gibi şirketlerin yöneticileri de destek vererek otizmli bireylerin objektifleri için poz verdi.

Projenin yürütücüsü Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada projenin, otizmli bireylerin yeteneklerinin farkındalığına odaklandığını söyledi.

Otizmli bireylere 2 aylık eğitim verildiğini ve ünlü isimlerle tanışma ve vakit geçirme olanağı sunulduğunu belirten Yılmaz, "Biz açıkçası 2 Nisan'da farkındayız demekten ziyade, otizmli bireylerin katıldığı bir program yapmak istedik. İş dünyası ve sanatçılar bize olumlu yanıt verdi. Projenin başarıya ulaşması bizi mutlu etti." diye konuştu.