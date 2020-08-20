Son dakika haberi: Otizmli çocuklara ilk kez uygulanan eğitim modeli - Son Dakika

Son dakika haberi: Otizmli çocuklara ilk kez uygulanan eğitim modeli

Son dakika habere göre ANTALYA Otizm, Yaşam ve Gençlik Spor Kulübü'nde, otizmli çocuklara, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanan modelle eğitim veriliyor.

Son dakika haberi: Otizmli çocuklara ilk kez uygulanan eğitim modeli, System.String[]

ANTALYA Otizm, Yaşam ve Gençlik Spor Kulübü'nde, otizmli çocuklara, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanan modelle eğitim veriliyor. Sporsal aktivitelerle düzenlenen eğitimlerle, otizmli çocukların kendi başlarına yetebilecek düzeye erişebilmesi hedefleniyor.

Otizmli çocuklar, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanan sistemle eğitim almaya başladı. Yaklaşık 2 ay önce Antalya'da kurulan Antalya Otizm, Yaşam ve Gençlik Spor Kulübü'nde eğitim gören çocuklar için de bu model uygulanmaya başlandı. Sporsal aktivitelerle eğitim alan çocukların, beynin kontrol edemediği davranışsal problemleri kontrol etmesi ve her çocuğun kendi başına yetebilecek düzeye erişebilmesi hedefleniyor.

Farklı özelliklere sahip her çocuğa ise ayrı eğitim programları hazırlanıyor. Çocuklar okulda el yüz yıkama, kıyafet katlama, diş fırçalama, kahvaltı gibi yaşamsal eğitimleri alırken, aynı zamanda branşlaşma adına da yüzme, bisiklet, tenis gibi spor aktivitelerine katılıyor. Yaşam ve özbakım dışında ergoterapi, dil konuşma terapisi, eğitsel oyunlar, aile eğitimi, algısal ve bilinçsel gelişim, odaklanma, temel eğitimler de otizmli çocuklara veriliyor.'TAMAMEN BİLİMSEL NİTELİKLERE DAYANIYOR'Eğitimin başarıya ulaşmasındaki yüzde 50 payın kuruma, geri kalanının çocuğun ailesinin yaklaşımına bağlı olduğunu söyleyen Antalya Anadolu Otizm, Yaşam ve Gençlik Spor Kulübü kurucularından Orhan Kaya, "2004 yılından bu yana otizmli çocuklarla çalışıyorum. 2 ay önce Antalya Anadolu Otizm, Yaşam ve Gençlik Spor Kulübü'nü kurarak eğitimlere başladık. Yapmış olduğumuz spor ve yaşam eğitimi, dünyada ilk defa Türkiye'de uygulanan bir sistem. Bu sistemin tek bir amacı var. Otizm yelpazesinin çocuklar üzerinde yaratmış olduğu baskıdan kaynaklı olarak davranışsal problemler ve beceri eksikliklerini, tamamen bilimsel niteliklere dayalı sporsal aktivitelerle düzenlemek ve beceri kazandırma eğitimi. Burada eğitimin yüzde 50'si bizim gibi kurumlara bağlıyken, geri kalanı ailenin yaklaşımına bağlı" dedi. 'YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'Kurumda eğitim alan her çocuğun bireysel özelliklerinin farklı olduğunu belirten Kaya, "Biz burada aileyi de eğitimin içine dahil ederek bütüncül bir eğitim modeli benimsiyoruz. Bu şekilde çocukların ve ailenin yaşam kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Buraya gelen tüm özel çocuklarımızın bireysel özellikleri farklı. Hepsinin kendine özgü doğal bir eğitim programı var. Bu eğitim programları amaca ve plana dahildir" diye konuştu.YAŞAMSAL TÜM EĞİTİMLERİ ALIYORLAR

Eğitim modelinin bilimsel niteliklere dayandığını söyleyen Kaya, "Çocuklar burada kahvaltı eğitiminden tuvalet eğitimine kadar yaşamsal tüm eğitimleri alıyor. Özellikle beynin kontrol edemediği, bazı davranışsal problemleri kontrol edebilmek adına yoğun sporsal aktiviteler yapıyoruz. Branşlaşma adına yüzme, bisiklet, tenis gibi eğitimlerimiz de mevcut. Bu eğitim sisteminde bir çocuğun kendi başına yetebilecek düzeye erişebilmesi adına her çocuğa bireysel eğitimler veriliyor" dedi.


Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 08:21

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Otizmli çocuklara ilk kez uygulanan eğitim modeli - Son Dakika
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