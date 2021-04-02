Son dakika haberi | Otizmli Nida'nın jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü - Son Dakika

Son dakika haberi | Otizmli Nida'nın jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü

02.04.2021 10:01
Son dakika haberi | Otizmli Nida'nın jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü, System.String[]

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ve büyüdüğünde jandarma olmayı isteyen 9 yaşındaki otizmli Nida Karakuş'un hayalini gerçeğe dönüştü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ve büyüdüğünde jandarma olmayı isteyen 9 yaşındaki otizmli Nida Karakuş'un hayalini gerçeğe dönüştü.

İlçeye bağlı Doğan Mahallesi'nde yaşayan ve büyüdüğünde jandarma üniforması giyme hayali kuran ve jandarmaları gördükçe heyecanlanan otizmli Nida Karakuş'un (9) babası, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Jandarma ekipleri kızının durumunu anlatan babaya, Nida'nın mutlu olması için ellerinden geleni yapacaklarını iletti. Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde mahalleye doğru yola çıkan jandarma trafik timleri, Nida'nın yaşadığı eve yaklaşınca siren çaldı. Siren sesini duyan Nida, heyecanlanıp dışarı çıktığında jandarma ekiplerini gördü. Çok sevdiği jandarmanın kendisini ziyaret için geldiğini anlayan Nida'nın sevinci doruğa çıktı. Jandarma yeleği giyen ve bere takan otizmli Nida, trafik timlerinin aracıyla mahallede devriyeye çıktı. Jandarma personeliyle keyifli zaman geçiren Nida'ya ekipler tarafından alınan hediyeler verildi. Nida, en büyük hayalini gerçekleştiren jandarma ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Nida, jandarma ağabeylerini asker selamıyla uğurladı.

Nida'nın ailesi de kızlarının mutluluğunun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek bu hayali gerçekleştiren Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi | Otizmli Nida'nın jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi | Otizmli Nida'nın jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi | Otizmli Nida'nın jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü
Son dakika haberi | Otizmli Nida'nın jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü

Kahramanmaraş, Hisarcık, Elbistan, Jandarma, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi | Otizmli Nida'nın jandarma olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü - Son Dakika


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