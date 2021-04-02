Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ve büyüdüğünde jandarma olmayı isteyen 9 yaşındaki otizmli Nida Karakuş'un hayalini gerçeğe dönüştü.

İlçeye bağlı Doğan Mahallesi'nde yaşayan ve büyüdüğünde jandarma üniforması giyme hayali kuran ve jandarmaları gördükçe heyecanlanan otizmli Nida Karakuş'un (9) babası, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Jandarma ekipleri kızının durumunu anlatan babaya, Nida'nın mutlu olması için ellerinden geleni yapacaklarını iletti. Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde mahalleye doğru yola çıkan jandarma trafik timleri, Nida'nın yaşadığı eve yaklaşınca siren çaldı. Siren sesini duyan Nida, heyecanlanıp dışarı çıktığında jandarma ekiplerini gördü. Çok sevdiği jandarmanın kendisini ziyaret için geldiğini anlayan Nida'nın sevinci doruğa çıktı. Jandarma yeleği giyen ve bere takan otizmli Nida, trafik timlerinin aracıyla mahallede devriyeye çıktı. Jandarma personeliyle keyifli zaman geçiren Nida'ya ekipler tarafından alınan hediyeler verildi. Nida, en büyük hayalini gerçekleştiren jandarma ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Nida, jandarma ağabeylerini asker selamıyla uğurladı.

Nida'nın ailesi de kızlarının mutluluğunun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek bu hayali gerçekleştiren Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ