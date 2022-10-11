Son dakika haberi: OTİZMLİ ÖĞRENCİYE ŞİDDET UYGULAYAN 2 ÖĞRETMENDEN 1'İ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: OTİZMLİ ÖĞRENCİYE ŞİDDET UYGULAYAN 2 ÖĞRETMENDEN 1'İ TUTUKLANDI

11.10.2022 21:54

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde anaokulunda görevli iki öğretmen, otizmli öğrenciye şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınırken, Valilik de inceleme başlattı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde anaokulunda görevli iki öğretmen, otizmli öğrenciye şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınırken, Valilik de inceleme başlattı. Adliyeye sevk edilen öğretmenlerden biri tutuklanırken, 7 aylık bebeği olan diğer öğretmen ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Olay, cuma günü Gazi Mahallesi'nde bulunan Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre okulda özel öğretim sınıfında öğrenim gören otizmli D.D.Ş.'ye öğretmenlerden Selen K.Ç. şiddet uyguladı, diğer öğretmen Ö.D.Y. ise bağırarak azarladı. Olay anını görüp cep telefonuyla kaydeden başka bir öğretmen görüntüleri D.D.Ş.?nin ailesine izletti. Otizmli çocuğun ailesi hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra öğretmenlerden şikayetçi oldu.

Yaşanan olay önce Gazipaşa Kaymakamlığı'na, ardından Antalya Valiliği'ne intikal etti. Olayla ilgili idari işlem başlatan Antalya Valiliği, öğretmenler Selen K.Ç. ve Ö.D.Y.'yi açığa aldı. Polis tarafından gözaltına alınan Selen K.Ç. ve Ö.D.Y., işlemlerin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Selen K.Ç. tutuklanırken, 7 aylık bebeği olan Ö.D.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Antalya Valiliği, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: OTİZMLİ ÖĞRENCİYE ŞİDDET UYGULAYAN 2 ÖĞRETMENDEN 1'İ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: OTİZMLİ ÖĞRENCİYE ŞİDDET UYGULAYAN 2 ÖĞRETMENDEN 1'İ TUTUKLANDI - Son Dakika
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