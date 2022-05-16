Son dakika haber! Otlarken su birikintisine düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Otlarken su birikintisine düşen ineği itfaiye kurtardı

16.05.2022 16:57

Gelen son dakika haberine göre Otlarken su birikintisine düşen ineği itfaiye kurtardı Bolu'da, otladığı sırada düştüğü su birikintisinden çıkamayan inek itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Otlarken su birikintisine düşen ineği itfaiye kurtardı

BOLU - Bolu'da, otladığı sırada düştüğü su birikintisinden çıkamayan inek itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi'nde bulunan yeşil alanda otladığı sırada su birikintisine düşen inek ayağa kalkamadı. İneğin su birikintisindeki çamura saplandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri suya düşen ineğin bir kısmını halat yardımıyla dışarı çıkardı. Arka ayaklarını sudan çıkaramayan ineğe zarar vermek istemeyen ekipler, ineğin sahibinin olay yerine gelmesini bekledi.

İbrahim Gül'e ait olduğu belirlenen inek, sahibinin yakınları tarafından üzerine su dökülerek hareket ettirildi. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla inek düştüğü su birikintisinden kurtarıldı.

Son dakika haber! Otlarken su birikintisine düşen ineği itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Otlarken su birikintisine düşen ineği itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Otlarken su birikintisine düşen ineği itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Otlarken su birikintisine düşen ineği itfaiye kurtardı

YORUMLAR
500
Son dakika haber | BİNGÖL'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI Son dakika haber | BİNGÖL'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI Son dakika: Kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı Son dakika: Kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Otlarken su birikintisine düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:22 Polis aracı kullandığı anları videoya alan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:48:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Otlarken su birikintisine düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement