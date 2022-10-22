Samsun'da oto elektrikçisi, müşterisinin aracında tabancayla kafasından vurulmuş halde bulundu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Yavuzlar Mahallesi'nde saat 23.45'te meydana gelen olayda; Tekkeköy'deki sanayi sitesinde oto elektrikçi dükkanı sahibi 1 çocuk babası Murat Can Önal'ın bulunduğu otomobilden silah sesi duyuldu.

Silah sesi üzerine olay yerine giden vatandaşlar, şahsı şoför koltuğundan aşağı sarkmış halde kafasından vurulmuş olarak buldu.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

112 Acil Çağır Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede gencin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis yaptığı araştırma sonucu Önal'ın yanında olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı buldu. Önal'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

OTOPSİ YAPILACAK

Gencin cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.