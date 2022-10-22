Samsun'da oto elektrikçisi, müşterisinin aracında tabancayla kafasından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da oto elektrikçisi, müşterisinin aracında tabancayla kafasından vurulmuş halde bulundu

22.10.2022 12:55

Samsun'da 1 çocuk babası 29 yaşındaki oto elektrikçisi, gece saatlerinde müşterisinin aracında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Emniyet güçleri, genç adamın intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Yavuzlar Mahallesi'nde saat 23.45'te meydana gelen olayda; Tekkeköy'deki sanayi sitesinde oto elektrikçi dükkanı sahibi 1 çocuk babası Murat Can Önal'ın bulunduğu otomobilden silah sesi duyuldu.
Silah sesi üzerine olay yerine giden vatandaşlar, şahsı şoför koltuğundan aşağı sarkmış halde kafasından vurulmuş olarak buldu.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

112 Acil Çağır Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede gencin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis yaptığı araştırma sonucu Önal'ın yanında olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı buldu. Önal'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Oto elektrikçisi genç adamın feci sonu! Silah sesine koşan komşuları cansız bedenini buldu

OTOPSİ YAPILACAK

Gencin cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Oto elektrikçisi genç adamın feci sonu! Silah sesine koşan komşuları cansız bedenini buldu
Oto elektrikçisi genç adamın feci sonu! Silah sesine koşan komşuları cansız bedenini buldu
Oto elektrikçisi genç adamın feci sonu! Silah sesine koşan komşuları cansız bedenini buldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Sinop haber... Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı Sinop haber... Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı Çankırı haberi | Çankırı'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Çankırı haberi | Çankırı'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da oto elektrikçisi, müşterisinin aracında tabancayla kafasından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:21 Yeni yılda işveren sigorta priminin yüzde 58 artması durumunda asgari ücretin 8 bin 690 TL olacağı tahmin ediliyor
12:04 Duy Beni dizisinin genç yıldızı Sümeyye Aydoğan, süper mini elbiseli pozuyla beğeni topladı
11:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahnede anonslarını yapan Orhan Karakurt danışman oldu, Erdoğan'a teşekkür etti
11:30 Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'da eğitim alan PKK'lı terörist, İstanbul'da yakalandı! Üzerinden PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın notları çıktı
11:13 Hazar Ergüçlü, savunmasında "Gülşen olmanın cezasını çekiyorum" diyen Gülşen'e destek oldu: Kendin olmanın hep bir cezası var burada
11:08 Mehmet Ali Çelebi'nin annesi, oğlunun AK Parti'ye katılmasını sevinçle karşıladı: Milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım
10:58 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temel, salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor
10:17 Elazığ'da hakkında kayıp ihbarı yapılan çocuk, evinde kulaklıkla uyurken bulundu
10:13 Samsun'da oto elektrikçisi, müşterisinin aracında tabancayla kafasından vurulmuş halde bulundu
09:24 Otobüsle minibüsün kaza yaptığı sırada yolcu koltuğunda oturan genç kız, camın yüzünde patlaması sonucu şok yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2022 13:03:24. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da oto elektrikçisi, müşterisinin aracında tabancayla kafasından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement