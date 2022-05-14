Son dakika haberi: Oto lastikçinin fareyle imtihanı kamerada - Son Dakika

Oto lastikçinin fareyle imtihanı kamerada

İşçi ve fare arasında yaşanan trajikomik anlar kamerada

"Bizim arkadaş mı fareden korktu, fare mi ondan korktu belli değil"

"En son fareyi asfaltta gördük, sonra göremedik"

KOCAELİ - Kocaeli'de oto lastikçiye giren fareyle, telefonla konuşan işçi arasındaki enteresan anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Körfez ilçesinde bulunan oto lastikçi de ilginç görüntüler ortaya çıktı. Çay molasında telefonla konuşan işyeri çalışanı A.H., kendisine doğru farenin yaklaştığını gördü. Adeta şut çekercesine fareye vuran işçi, telefonuyla da konuşmaya devam etti. Aynı durum birkaç kez tekrarlandı. Ortaya çıkan ilginç görüntüler anbean işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"En son fareyi asfaltta gördük"

Olayı anlatan işyeri sahibi Seyhan Kırtay, "Arkadaşımız telefonla konuştuğu sırada dükkana fare girdi. Arkadaşımız fareye önce tekmeyle vurdu. Fare tekrar geldi, tekrar gitti. Bizim arkadaş mı fareden korktu, fare mi ondan korktu belli değil. En son fareyi asfaltta gördük, sonra göremedik" ifadelerini kullandı.