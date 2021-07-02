Son dakika haberi... Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Orhangazi- İzmir otoyolunda otomobilin kamyona çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi Oksijen tesisleri ile Orhangazi Tüneli arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa istikametinden İstanbul yönüne seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 BUU 07 plakalı lüks otomobil, Orhangazi Tüneli yakınlarında önünde seyir halinde olan Murat M. (50) idaresindeki 43 ZC 500 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada kimliği henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Davut Kağnıcı (49) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Davut Kağnıcı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kağnıcı'nın cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA