Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü - Son Dakika

Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü

16.02.2021 01:07

Son dakika haber... Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti" "Kırmızı ışık ihlali var" Kırıkkale'de otobüs ile ticari taksinin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti"

"Kırmızı ışık ihlali var"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de otobüs ile ticari taksinin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kırmızı ışık ihlalinin olduğunu belirten Vali Yunus Sezer, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaza, akşam saatlerinde Samsun- Ankara D-200 karayolu üzerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan Selahattin Çağlar idaresindeki 71 T 0088 plakalı ticari taksi, Sivas'tan İzmir istikametine giden Mehmet Akif Okul'un kullandığı 34 AB 7425 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Ramazan İlhan'ın kullandığı 71 T 0118 plakalı ticari taksi de kazaya karıştı.

Kazanın etkisiyle sürüklenen 34'ü yolcu, 37 kişinin bulunduğu otobüs, şarampole devrildi. Hurdaya dönen 71 T 0088 plakalı ticari taksideki yolcu, Yavuz Sağlam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Selahattin Çağlar ise ağır yaralandı. Otobüsteki hafif yaralı İsmail Tayhan da hastanede tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksi ile otobüsün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayı gören Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri de ilk müdahaleyi yaparak yolcuları otobüsten kurtardı.

Kazanın ardından Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Yahşihan Kaymakamı Enver Faruk Uzunoğlu, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kazadan kurtulan yolculara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Maalesef bir vatandaşımızı kaybettik"

İHA muhabirine kazayla ilgili açıklama yapan Vali Yunus Sezer, "Sivas istikametinden gelen bir yolcu otobüsümüz bir ticari taksinin ilk tespitlere göre kırmızı ışıktaki ihlalinden kaynaklanan tabi bu ilk tespit, çarpması sonucu yan yattı 37 yolcumuz var. Diğerlerini de bugün Yahşihan itfaiyemizde misafir ediyoruz. Aynı zamanda ticari taksimizde ağır hasar oluştu orada da maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Kar yağışı var yollarda yolcularımızın yolda seyir halinde tüm şoförlerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Biz de etik olarak karla mücadeledeki arkadaşlarımızın çalışmalarını hem de kaza yapan otobüsü yerinde gördük. Vatandaşlarımızı ziyaret ettik. İnşallah misafir edeceğiz. Gitmek isteyenleri de yolcu edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Önümüze araba geldi, ucuz kurtardık"

Otobüsteki yolculardan Kaya Şahin ise "Önümüze bir araba çıkınca şoförden Allah razı olsun ki bizi şarampole yatırdı. Yoksa takla ata ata giderdik yani. Hem de ucuz kurtardık. Sürücünün hiçbir hatası yok. Önümüze araba geldi. Ön tarafta oturuyorduk. Ucuza kurtardık başkada bir şey olmadı" dedi.

Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü
Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü
Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü
Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü
Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü
Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü
Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü
Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü
Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü
Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü
Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü
Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü
Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü
Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü

Yunus Sezer, Kırıkkale, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bayern Münih 2 farklı geriye düştüğü maçta Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz makyajsız pozlarıyla hayranlarını mest etti Galatasaray'ın Mohamed için satın alma opsiyonu geçersiz sayılabilir Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Karadeniz'deki 3 il alarm veriyor Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor
Bakan Koca'dan takipçisine esprili yanıt: Orada arkadaşın eski sevgilisi yok Bakan Koca'dan takipçisine esprili yanıt: Orada arkadaşın eski sevgilisi yok         
01:22
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki hadsiz ifadelerine sert tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki hadsiz ifadelerine sert tepki         
00:25
Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
00:13
Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı         
23:52
ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'da vatandaşlarımızın şehit edilmesinden PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'da vatandaşlarımızın şehit edilmesinden PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti         
23:31
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti         
21:58
Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü         
21:30
İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü         
16:31
Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı         
15:46
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla "Alın" dediği isim değerini 18 kat artırdı         
12:27
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı         
11:47
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü         
08:16
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 02:00:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksiyle otobüsün çarpışma anı kamerada: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei