Son dakika haberi... Otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaş Edirne'de defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaş Edirne'de defnedildi

05.07.2022 19:24
Son dakika haberi... Otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaş Edirne'de defnedildi

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Sebahattin İğdi'nin cenazesi Edirne'de defnedildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Sebahattin İğdi'nin cenazesi Edirne'de defnedildi.

Edirne- Bodrum seferini gerçekleştiren İbrahim Güner yönetimindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi yakınlarında şarampole devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden 6 kişiden biri olan Sebahattin İğdi için Edirne'nin Avarız köyünde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Cenazeye Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Abdulkadir Seri, Sebahattin İğdi'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Sebahattin İğdi'nin cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaş Edirne'de defnedildi - Son Dakika

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