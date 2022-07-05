Edirne- Bodrum seferini gerçekleştiren İbrahim Güner yönetimindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi yakınlarında şarampole devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden 6 kişiden biri olan Sebahattin İğdi için Edirne'nin Avarız köyünde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Son Dakika! Kırklareli'nde korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaş Edirne'de defnedildi - Son Dakika

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