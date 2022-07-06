Son dakika haberi | Otobüs kazasında ölen minik Berat, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Otobüs kazasında ölen minik Berat, gözyaşlarıyla toprağa verildi

06.07.2022 15:27

Son dakika gündem haberi... Otobüs kazasında ölen minik Berat, gözyaşlarıyla toprağa verildi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 6 kişinin öldüğü 25 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden minik Berat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Otobüs kazasında ölen minik Berat, gözyaşlarıyla toprağa verildi

EDİRNE - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 6 kişinin öldüğü 25 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden minik Berat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz yakınlarında geçtiğimiz gün sabah saat 07: 00 sıralarında Edirne'den Bodrum'a gitmek üzere olan otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda vatandaş yaralanırken 6 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Meydana gelen otobüs kazasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği 25 kişinin ise yaralandığı trafik kazasında henüz 5 yaşında olan Berat Çiftçi için Edirne'de cenaze töreni gerçekleştirildi. Yıldırım Akmescit Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftçi dualarla Yıldırım Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve birçok sayıda vatandaş katıldı.

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Kırklareli'deki otobüs kazasında ölen 5 yaşındaki Berat, toprağa verildi Kırklareli'deki otobüs kazasında ölen 5 yaşındaki Berat, toprağa verildi Kahreden otobüs kazasında ölen minik Berat gözyaşlarıyla toprağa verildi Kahreden otobüs kazasında ölen minik Berat gözyaşlarıyla toprağa verildi
Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Otobüs kazasında ölen minik Berat, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

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