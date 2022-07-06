Otobüs kazasında ölen minik Berat, gözyaşlarıyla toprağa verildi
EDİRNE - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 6 kişinin öldüğü 25 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden minik Berat gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz yakınlarında geçtiğimiz gün sabah saat 07: 00 sıralarında Edirne'den Bodrum'a gitmek üzere olan otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda vatandaş yaralanırken 6 kişi ise hayatını kaybetmişti.
Meydana gelen otobüs kazasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği 25 kişinin ise yaralandığı trafik kazasında henüz 5 yaşında olan Berat Çiftçi için Edirne'de cenaze töreni gerçekleştirildi. Yıldırım Akmescit Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftçi dualarla Yıldırım Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve birçok sayıda vatandaş katıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Otobüs kazasında ölen minik Berat, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika