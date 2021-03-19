Son dakika haberi | Otobüs şoförü bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Son dakika haberi... Avcılar Hadımköy arasında çalışan halk otobüsü şoförü, araçta epilepsi krizi geçiren kadın yolcusunu hastaneye yetiştirdi.

Avcılar Hadımköy arasında çalışan halk otobüsü şoförü, araçta epilepsi krizi geçiren kadın yolcusunu hastaneye yetiştirdi. O anlar araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 18.30 sıralarında Avcılar Hadımköy arasında çalışan bir otobüs içerisinde yaşandı. Otobüs içerisinde Esenyurt mevki'inde yolcu kadın aniden fenalaşarak koltuktan düştü. Kadına ilk müdahale yolcular tarafından yapıldı. Sürücü olaydan hemen sonra üstlerine telefonla bilgi vererek güzergahın dışına çıktı. Epilepsi krizi geçirdiği söylenilen kadın, otobüsle Beylikdüzü Devlet Hastanesine götürüldü. Kadını ayıltmaya çalıştılar Vatandaşlar kendinden geçen kadını ayıltmak için uzun süre uğraştı. Otobüs içerisinde yaşanan panik anları araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kadının bir anda fenalaşarak yere düşmesi ve sonrasında yaşanan panik anları yer aldı. - İSTANBUL

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