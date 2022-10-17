Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde bıçakla öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı

Gaziantep'te çalıştığı halk otobüsü ile seyir eden Emrah Yıldız, otobüsün dolu olması nedeniyle tepki gösteren 17 yaşındaki B.K.'nın bıçaklı saldırısına uğradı.

OLAY ANI KAMERADA

Durdurduğu araçtan inerek B.K. ile tartışmaya başlayan sürücü Emrah Yıldız'ın o anları ise otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.

YOLCULARIN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI

Görüntülerde almadığı yolcunun el hareketleri ile gösterdiği tepkinin ardından otobüsten Emrah Yıldız'ın, B.K ile tartışması ve bıçaklanması da yer aldı. Otobüsteki yolcu ve çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emrah Yıldız'ın son görüntüleri ise çalıştığı otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.