Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde bıçakla öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde bıçakla öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı

17.10.2022 10:27

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dolu olduğu gerekçesiyle otobüse almadığı 17 yaşındaki yolcunun bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Emrah Yıldız'ın son anlarını çalıştığı otobüsün kamerası kaydetti. Otobüs şoförünün kavga ettiği ve bıçaklandığı anlar görüntülerde yer aldı.

Gaziantep'te çalıştığı halk otobüsü ile seyir eden Emrah Yıldız, otobüsün dolu olması nedeniyle tepki gösteren 17 yaşındaki B.K.'nın bıçaklı saldırısına uğradı.

OLAY ANI KAMERADA

Durdurduğu araçtan inerek B.K. ile tartışmaya başlayan sürücü Emrah Yıldız'ın o anları ise otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.

17 yaşındaki genç, otobüs şoförünü yolcuların gözü önünde bıçakla öldürdü

YOLCULARIN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI

Görüntülerde almadığı yolcunun el hareketleri ile gösterdiği tepkinin ardından otobüsten Emrah Yıldız'ın, B.K ile tartışması ve bıçaklanması da yer aldı. Otobüsteki yolcu ve çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emrah Yıldız'ın son görüntüleri ise çalıştığı otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Emrah Yıldız, Gaziantep, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde bıçakla öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde bıçakla öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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