Son dakika haberi... Otobüse tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Otobüse tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

03.10.2022 10:30
Son dakika haberi... Otobüse tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Edinilen son dakika haberine göre ADANA'da, seyir halindeki belediye otobüsüne tutunarak ilerleyen patenli 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

ADANA'da, seyir halindeki belediye otobüsüne tutunarak ilerleyen patenli 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda patenli 2 çocuk, seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına tutundu. Trafiği ve kendilerini tehlikeye atan çocuklar, bu sırada akrobatik hareketler de yaparak bir süre ilerledi. Çevredekilerin uyarılarına aldırmayan çocuklar, bir süre daha gittikten sonra otobüsten ayrılarak, girdikleri ara sokaklarda gözden kayboldu. Bu anlar ise çevreden birinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Otobüse tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Otobüse tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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