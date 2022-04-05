Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

05.04.2022 12:38

KOCAELİ'de Gebze'den İzmit'e giden özel halk otobüsünün sürücüsü Salih Küçük, fenalaşan genç kızı araçtaki yolcularla beraber hastaneye yetiştirdi.

KOCAELİ'de Gebze'den İzmit'e giden özel halk otobüsünün sürücüsü Salih Küçük, fenalaşan genç kızı araçtaki yolcularla beraber hastaneye yetiştirdi. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde İzmit- Gebze arasında çalışan 41 J 6059 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. İzmit yönünde seyreden otobüs, Hereke bölgesinden geçtiği sırada, yolcu olarak araçta bulunan genç kız fenalaştı. Diğer yolcular fenalaşan genç kıza müdahalede bulunurken, aracın dörtlülerini yakan sürücü Küçük, hiçbir durakta durmadan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Acil servise götürülen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'AYNADAN BAKTIĞIMDA SARSILDIĞINI GÖRDÜM'Olay anını anlatan sürücü Salih Küçük, "Genç yolcumuz, 18-20 yaşlarındaki kızımız ayakta yolculuk yapıyordu. Arabada yaklaşık 8-10 kişi ayaktaydı. Aynadan baktığımda sarsıldığını gördüm. Diğer yolcuları ikaz ettim. O arada kız düşmek üzereyken diğer yolcular tuttular. Kalp krizi geçirdiğini düşündük. Yolcular arasında sağlıkçı bir bayan vardı. Onun yardımıyla kızımıza ilk müdahaleyi yaptık. Sonra ben hızlı bir şekilde, yolcu indirmeden onu hastaneye yetiştirdim. Altı durağa hiç girmeden, aracın dörtlülerini yakarak, hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdik. Daha sonra hastaneyi aradım. Kızımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim" dedi.'KENDİ KIZIM GİBİ HİSSETTİM'Kendisinin de baba olduğunu belirten sürücü Küçük, "Olay olduğunda durmadan hastaneye gideceğimi söyleyerek diğer yolculardan izin aldım. Yolcuların hepsi de teşekkür etti. Ben o kızı, o anda kendi kızım gibi hissettim. Ben de bir kız babasıyım. O yüzden benim için gençler çok önemli. Kendisinin öğrenci olduğunu da görmüştüm. O yüzden hastaneye yetiştirdiğim için de mutluyum" ifadesini kullandı.

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Salih Küçük, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika


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