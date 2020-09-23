Son dakika haberleri! Otodan hırsızlık anları güvenlik kameralarında - Son Dakika

Son dakika haberleri! Otodan hırsızlık anları güvenlik kameralarında

Son dakika gelişmesine göre Otodan hırsızlık anları güvenlik kameralarında 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli yakalandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren ve 23 suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Otodan hırsızlık anları güvenlik kameralarında

11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren ve 23 suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın çok sayıda otodan hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen otodan hırsızlık ve bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, ilçede meydana gelen 10 ayrı otodan hırsızlık ile 1 bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ve 23 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın çok sayıda otodan hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Son dakika haberleri! Otodan hırsızlık anları güvenlik kameralarında

Gaziantep, Hırsızlık, Bisiklet, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Otodan hırsızlık anları güvenlik kameralarında - Son Dakika

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