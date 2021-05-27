Otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 100 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü Onur Adıgüzel (23) hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Çay ilçesi Tekke Mahallesi, Baraj mevkiinde meydana geldi. Onur Adıgüzel yönetimindeki 45 ZF 867 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler halat yardımıyla uzun uğraşlar sonucu uçurumdan inip, otomobile ulaşabildi.Ekiplerce yapılan incelemede sürücü Onur Adıgüzel'in olay yerinde yaşamını yitirdiği, Cemal Adıgüzel (24), Durmuş Adıgüzel (23), Mehmet Kenç (21) ve Fırat Aydemir (18) ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra ambulansla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Onur Adıgüzel'in cenazesi ise ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra morga kaldırıldı. Yaralılardan Cemal Adıgüzel, Mehmet Kenç ve Fırat Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.