Son dakika haberi: Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 1 ölü 1 yaralı (2)

Son dakika haberler... KURTARILAMADIİzmir'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikteki metro inşaatı şaftına düşen otomobilden çıkarılan 2 ağır yaralıdan Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen...

KURTARILAMADI İzmir'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikteki metro inşaatı şaftına düşen otomobilden çıkarılan 2 ağır yaralıdan Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, hastanede tedavisi süren ve durumu ağır olan Pınar K.'nın da 2.35 promil alkollü olduğu öğrenildi. Haber: Fırat AKAY/İZMİR,



Finlandiya, Balçova, İzmir, Metro, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 1 ölü 1 yaralı (2) - Son Dakika

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