Son dakika haberi... Otomobil, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Otomobil, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü: 3 yaralı

28.04.2022 22:53
Son dakika haberi... Otomobil, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü: 3 yaralı

Son dakika haber... OSMANİYE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil demir bariyerleri aşarak, yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düştü.

OSMANİYE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil demir bariyerleri aşarak, yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AC 520 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir bariyerleri aşarak Devlet Bahçeli Alt Geçidi'ne düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ters duran otomobildeki sürücü ile yanında yolcu olarak bulunun 2 kişi de sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin desteği ile otomobilin içerisinden çıkarılan 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi... Otomobil, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü: 3 yaralı
Son dakika haberi... Otomobil, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü: 3 yaralı
Son dakika haberi... Otomobil, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü: 3 yaralı
Son dakika haberi... Otomobil, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü: 3 yaralı
Son dakika haberi... Otomobil, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü: 3 yaralı
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Devlet Bahçeli, Osmaniye, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Otomobil, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Otomobil, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü: 3 yaralı - Son Dakika
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