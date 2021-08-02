Otomobil alev alev yandı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Otomobil alev alev yandı, o anlar kameraya yansıdı

Sivas'ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Sivas'ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Edinilen bilgilere göre, Sivas- Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, S.K. idaresindeki 44 FZ 356 plakalı Renault marka otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürsen, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, araçta maddi hasar meydana geldi. (Onur Erden - Mustafa Koçyiğit/İHA)

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