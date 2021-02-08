Dün gece saatlerinde Gaziantep- Kahramanmaraş yolunun 7'inci kilometresinde, Gaziantep yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, iddiaya göre arıza yapınca emniyet şeridine geçti.
Bu sırada tıra, arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve yanında bulunan kişi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı.
Yaşamını yitirdiği belirlenen 2 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma kaza ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Arızalanan tıra arkadan çarpan otomobil tamamen yok oldu: 2 ölü - Son Dakika