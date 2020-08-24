Son dakika haberi! Otomobil bakım ve ayar servisinde patlama: 2 ağır yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir otomobil bakım ve ayar servisinde, iddiaya göre gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayda, iş yerinde bulunan Kürşat Özçelik (22) ve Mahsun Polat (28) ağır yaralandı.

Olay, saat 20.15 sıralarında Seyhan Mahallesi 629 sokakta meydana geldi. Otomobil bakım ve onarım servisinde iddiaya göre gaz sıkışması sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi. Patmala çevrede çalışanları endişelendirirken, işyeri ise harabeye döndü. Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederken, içeride bulunan yaralılar Kürşat Özçelik ve Mahsun Polat 110 AKS ekiplerince çıkartıldı.

Ambulansa alınan Özçelik ve Polat, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan yaralıların, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı. Olaya ilişkin açıklama yapan Aşkın, "Burası LPG tamir istasyonu, gaz sıkışmasından kaynaklı patlama oldu. Küçük çaplı yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale etti. Sabotaj ihtimali olduğunu düşünmüyoruz, gaz sokulmasından patlama oluyor. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam ediyor. Gördüğünüz üzere itfaiyemiz de müdahale etti. Çevrede araştırmalarımız devam ediyor. Yaralılara acil şifalar dilerim." dedi.