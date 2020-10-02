Son dakika haberi... Otomobil çalıp polisi peşine takan genç, ağaca çarpınca yakalandı

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Çetin Ü. (16), kontak anahtarı üzerinde bırakılan otomobili alıp, trafiğe çıktı.

ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Çetin Ü. (16), kontak anahtarı üzerinde bırakılan otomobili alıp, trafiğe çıktı. Çetin Ü., polisle girdiği kovalamacada, otomobil ile palmiye ağacına çarpınca, yakalandı. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Çetin Ü., kontak anahtarı üzerinde bırakılan 07 ANK 962 plakalı otomobili alıp, trafiğe çıktı. Aracının çalındığını fark eden otomobil sahibi de başka bir otomobille Çetin Ü.'nün peşine düştü. Bu sırada polise ihbarda bulundu. Polis, hızla giden Çetin Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Aracının çalındığını fark eden otomobil sahibi de başka bir otomobille Çetin Ü.'nün peşine düştü. Bu sırada polise ihbarda bulundu. Polis, hızla giden Çetin Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca sırasında Çetin Ü., yönünü yeniden Yeşildere Mahallesi'ne çevirdi. 1168 Sokak üzerine geldiğinde de otomobille palmiye ağacına çarptı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Çetin Ü.'ye adı açıklanmayan otomobil sahibi, tepki gösterdi. Çetin Ü., kelepçelenerek gözaltına alındı. Gencin daha önce de çok sayıda aracı kaçırdığı öğrenildi.



Yeşildere, Muratpaşa, Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:57 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Otomobil çalıp polisi peşine takan genç, ağaca çarpınca yakalandı - Son Dakika

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