Son dakika haberi... Otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kaza, Hendek'e bağlı Dikmen Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Dikmen Yaylası yönünde ilerleyen 41 PK 188 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Bekirin Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkıp, dere yatağına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerin itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobildeki İzzet Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 13:02

Kaynak: DHA

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