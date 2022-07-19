Son dakika haberi | Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

19.07.2022 19:01
Son dakika haberi | Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. (54) idaresindeki 06 CFD 747 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Y.Ç. (40), N.Ç. (60), O.Ç. (61) ve C.V. (71) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Şarkışla, Sivas, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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