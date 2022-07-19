Son dakika haberi | Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. (54) idaresindeki 06 CFD 747 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Y.Ç. (40), N.Ç. (60), O.Ç. (61) ve C.V. (71) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS