Son dakika haberi... Otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

27.03.2022 15:25
Son dakika haberi... Otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haberlerine göre AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evin duvarına çarpan otomobilin sürücü Adil Aksu öldü, yanındaki Mehmet Yıldırım ağır yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evin duvarına çarpan otomobilin sürücü Adil Aksu öldü, yanındaki Mehmet Yıldırım ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 09 R 3252 plakalı otomobilin sürücüsü Adil Aksu, direksiyon kontrolünü kaybedince bir evin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Aksu ile yanındaki Mehmet Yıldırım'ı itfaiye ekipleri çıkardı. Ağır yaralanan Aksu ve Yıldırım ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adil Aksu, hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Yıldırım'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi... Otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haberi... Otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Atatürk Bulvarı, Nazilli, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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