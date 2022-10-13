Son dakika haberi | Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

13.10.2022 14:03
Son dakika haberi | Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'da, bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Enes Tuluk idaresindeki bisiklet ile Sadi Turan idaresindeki 41 HU 474 plakalı otomobille Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesinde çarpıştı. Meydana gelen kazda bisiklet sürücüsü Enes Tuluk yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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