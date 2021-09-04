Otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletteki iki kişinin yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Alınan bilgilere göre kaza Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Nedim İ. İdaresindeki 16 PA 816 plakalı otomobil, Tunahan Taşçı (13) idaresindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı.
Meydana gelen kazada elektrikli motosiklet sürücüsü Tunahan Taşçı ve arkasında bulunan Caner Can Deniz (16) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: AA
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