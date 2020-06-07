Son dakika haberi | Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün ayak bileği ezildi

Son dakika haberlerine göre AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, ana yola çıkan motosiklet ile otomobil çarpıştı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, ana yola çıkan motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücü hafif yaralanırken, motosiklet sürücüsü Ali Ceylan'ın (18) sol ayak bileği ezildi. Kaza, saat 14.30 sıralarında Aydın- İzmir karayolu Şehit Asteğmen Bulvarı'nda meydana geldi. Efeler'den İncirliova yönüne giden Kenan Pınaraltı'nın (47) kullandığı 67 TR 351 plakalı otomobil, kavşakta ana yola çıkmaya çalışan Ali Ceylan yönetimindeki 09 TK 992 plakalı motosiklete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü elinden hafif şekilde yaralanırken, çarpmanın şiddetiyle savrulan, kasksız motosikletin sürücüsü Ali Ceylan'ın sol ayak bileği ezildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta tedavisi yapılan otomobil sürücüsü Pınaraltı, gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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