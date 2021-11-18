Son dakika 3. sayfa: Traktörün ikiye bölündüğü kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Traktörün ikiye bölündüğü kazada 4 kişi yaralandı

-Traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde traktör ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçenin Esmerçayır Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüleri öğrenilemeyen traktör ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada B.Y., N.Ç., H.Ç. ve Z.Y. yaralanırken traktör ikiye ayrıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.