Son dakika haberi | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

15.10.2022 15:21
Son dakika haberi | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 55 AFV 532 plakalı otomobil ile R.T.'nin kullandığını 55 JE 532 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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