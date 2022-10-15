Kaza, İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı 'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 55 AFV 532 plakalı otomobil ile R.T.'nin kullandığını 55 JE 532 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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