Son dakika haberleri: Otomobil ile motosikletin kazası kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Otomobil ile motosikletin kazası kamerada

30.03.2022 12:03

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Osmaniye mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Faruk Nari(40) yönetimindeki 16 KGD 88 plakalı otomobil, Çağlar sokaktan caddeye çıkan İsmail Ok(63) yönetimindeki 16 f 7441 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Salih Bilal Aslan-İHA)

Son dakika haberleri: Otomobil ile motosikletin kazası kamerada
Son dakika haberleri: Otomobil ile motosikletin kazası kamerada
Son dakika haberleri: Otomobil ile motosikletin kazası kamerada
Son dakika haberleri: Otomobil ile motosikletin kazası kamerada
Son dakika haberleri: Otomobil ile motosikletin kazası kamerada
Son dakika haberleri: Otomobil ile motosikletin kazası kamerada
Son dakika haberleri: Otomobil ile motosikletin kazası kamerada
Son dakika haberleri: Otomobil ile motosikletin kazası kamerada
Son dakika haberleri: Otomobil ile motosikletin kazası kamerada
Son dakika haberleri: Otomobil ile motosikletin kazası kamerada

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Son dakika! Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada Son dakika! Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada Son dakika haber: İki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haber: İki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Otomobil ile motosikletin kazası kamerada - Son Dakika


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