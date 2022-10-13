Son dakika haberi! Otomobil ile uyuşturucu sevkiyatına 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi! Otomobil ile uyuşturucu sevkiyatına 1 tutuklama

13.10.2022 11:55
Son dakika haberi! Otomobil ile uyuşturucu sevkiyatına 1 tutuklama

Son dakika gündem haberi: BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otomobil ile 3 kilo 770 gram uyuşturucunun sevkiyatını yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ferdi Yavuz (45) tutuklandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otomobil ile 3 kilo 770 gram uyuşturucunun sevkiyatını yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ferdi Yavuz (45) tutuklandı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ferdi Yavuz'un İstanbul ve Tekirdağ'dan aldığı uyuşturucuları Bursa'ya getireceğini tespit etti. Edremit'in Narlı Mahallesi'nde önlem alındı. Jandarma, dün akşam Yavuz'un içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada 3 kilo 300 gram esrar, 470 gram metamfetamin ve 490 ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ferdi Yavuz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Jandarma, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Otomobil ile uyuşturucu sevkiyatına 1 tutuklama - Son Dakika

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