Kaza, Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nusret Koçhan'ın idaresindeki 01 S 0501 plakalı işçi servisine, kırmızı ışıkta beklediği esnada kimliği henüz tespit edilemeyen 01 HR 993 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Çevredeki vatandaşlar koşarak yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine bölge polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobil işçi servisine arkadan çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

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