Gece saatlerinde Siverek istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Harat (49) yönetimindeki 16 NGV 80 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan koyunlardan 19'u ve sürüde bulunan 1 eşek öldü. Kazada otomobil sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. yaralanan sürücü Harat, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Harat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA-OTOMOBİL KARAYOLUNDAN GEÇEN SÜRÜYE ÇARPTI; 19 KOYUN VE 1 EŞEĞİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA - Son Dakika

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