ŞANLIURFA-OTOMOBİL KARAYOLUNDAN GEÇEN SÜRÜYE ÇARPTI; 19 KOYUN VE 1 EŞEĞİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA - Son Dakika
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ŞANLIURFA-OTOMOBİL KARAYOLUNDAN GEÇEN SÜRÜYE ÇARPTI; 19 KOYUN VE 1 EŞEĞİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

19.07.2022 00:41

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde karayoluna çıkan koyun sürüsüne otomobil çarptı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde karayoluna çıkan koyun sürüsüne otomobil çarptı. 19 koyun ve 1 eşeğin öldüğü kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gece saatlerinde Siverek istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Harat (49) yönetimindeki 16 NGV 80 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan koyunlardan 19'u ve sürüde bulunan 1 eşek öldü. Kazada otomobil sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. yaralanan sürücü Harat, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Harat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ölen hayvanların kaldırılıp, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşımı açıldı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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ŞANLIURFA - Koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı ŞANLIURFA - Koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Son dakika haberleri: Otomobilin koyun sürüsüne dalma anı kamerada Son dakika haberleri: Otomobilin koyun sürüsüne dalma anı kamerada
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA-OTOMOBİL KARAYOLUNDAN GEÇEN SÜRÜYE ÇARPTI; 19 KOYUN VE 1 EŞEĞİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA-OTOMOBİL KARAYOLUNDAN GEÇEN SÜRÜYE ÇARPTI; 19 KOYUN VE 1 EŞEĞİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA - Son Dakika
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