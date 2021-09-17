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Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

17.09.2021 08:59

Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı Kayseri'de otomobilin köprünün beton direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de otomobilin köprünün beton direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kazada, Kocasinan ilçesinde bulunan Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berk A. yönetimindeki 16 YY 938 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak köprünün beton ayağına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Berk A., kaza yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, otomobil içerisinde bulunan ağır yaralı M.G. ve S.B. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Hayatını kaybeden Berk A.'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Hurdaya dönen otomobilde çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

Kocasinan, Otomobil, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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