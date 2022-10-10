Otomobil motosikletle çarpıştı : 1 yaralı

Otomobil motosikletle çarpıştı : 1 yaralı Bursa'da park halindeki araca çarpmamak için sol şeride kıran adam yanından geçen motorlu sürücüye çarptı.

Otomobil motosikletle çarpıştı : 1 yaralı BURSA - Bursa'da park halindeki araca çarpmamak için sol şeride kıran adam yanından geçen motorlu sürücüye çarptı. Motordan düşen yaşlı adam yaralandı. Olay, Merkez Osmangazi İlçesi, Dr. Ahmet Sadık Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. Kontrolündeki 16 ANF 728 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, park halindeki vurmamak için sol tarafa kırdı. Bu esnada yanından geçen Ramazan Sezen idaresindeki 16 APJ 945 plakalı motora çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti. Hassas vatandaşlar ise yaşlı adamın motosikletini ortada bırakmamak için ambulansı takip etti. Polis, yaşanan kazayla ilgili çalışma başlatırken, Sezen'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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