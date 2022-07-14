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Kaza, bugün akşam saatlerinde Niğde- Aksaray kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Emre Dilbaz yönetimindeki 34 DDN 214 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direkbsiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Emre Dilbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dilbaz'ın cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Aksaray, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... OTOMOBİL REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika

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