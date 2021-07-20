MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesindeki kırsal Gürpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EC 3774 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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