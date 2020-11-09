Son dakika haberi: Otomobil sürücüsünün, kamyonet ile takip mesafesini sıfıra indirdiği anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: Otomobil sürücüsünün, kamyonet ile takip mesafesini sıfıra indirdiği anlar kamerada
09.11.2020 18:22
Son dakika haberi: BURSA'da, otomobil sürücüsünün önündeki kamyonete takip mesafesini sıfıra indirerek, trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BURSA'da, otomobil sürücüsünün önündeki kamyonete takip mesafesini sıfıra indirerek, trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolunda meydana geldi. Merkez yönüne giden plakası belirlenemeyen otomobilin sürücüsü, önündeki kamyonetle arasındaki takip mesafesini hiçe saydı. Otomobiliyle kamyonete neredeyse sıfır noktada yaklaşan otomobil sürücüsü diğer sürücülerin de dikkatini çekti. Otomobil sürücüsünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.
Son Dakika Son Dakika: Beşiktaş'ta 3 futbolcu koronavirüse yakalandı Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası gözler AK Parti MYK toplantısına çevrildi Ayak bileği kırılan eski Galatasaraylı Felipe Melo 4 ay forma giyemeyecek Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Son Dakika: İlaç devleri Pfizer ve BioNTech'ten müjde! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan fazla etkili Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti