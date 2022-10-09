Son dakika haber | OTOMOBİL SÜRÜYE ÇARPTI; 30 KOYUN ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber | OTOMOBİL SÜRÜYE ÇARPTI; 30 KOYUN ÖLDÜ

09.10.2022 12:48

Edinilen son dakika haberine göre GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, otomobilin yolun karşısına geçen sürüye çarptığı kazada 30 koyun öldü.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, otomobilin yolun karşısına geçen sürüye çarptığı kazada 30 koyun öldü.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karapolat Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü ve plakası tespit edilemeyen otomobil, yola çıkan küçükbaş sürüsüne çarptı. Kazada 30 koyun öldü, sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olası ikinci kaza için önlem alınırken, ölen koyunlar hayvan sahipleri tarafından traktör römorkuna yüklenerek gömülmek üzere götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | OTOMOBİL SÜRÜYE ÇARPTI; 30 KOYUN ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber | OTOMOBİL SÜRÜYE ÇARPTI; 30 KOYUN ÖLDÜ - Son Dakika
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